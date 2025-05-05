Владимир Колокольцев представил нового руководителя четырех территориальных органов МВД России

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил новых руководителей четырех территориальных органов МВД России: Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области и Пермского края.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья, начальником ГУ МВД России по Пермскому краю назначен генерал-майор полиции Владислав Толкунов. Колокольцев отметил, что вновь назначенные руководители обладают достаточными знаниями, практическим опытом, и указал на необходимость "свежим взглядом" изучить состояние оперативной обстановки, определить направления, требующие дополнительных усилий с учетом специфики вверенных территорий.

Владимир Колокольцев потребовал также наращивать усилия по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, изъятию средств вооружения.

"Важно укреплять оперативные позиции, тесно взаимодействовать и своевременно обмениваться значимой информацией с другими правоохранительными органами", - заявил он. Также Колокольцев напомнил о приближении летнего сезона, призвал уделить внимание обеспечению безопасного проезда организованных групп детей железнодорожным и автотранспортом. Также министр сделал акцент на миграционной сфере.

"Противоправные деяния, особенно насильственные преступления со стороны приезжих, вызывают большой резонанс. С учетом создания в структуре МВД России Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан необходимо приложить все усилия, чтобы оправдать ожидания общества".

Продолжается реализация указов президента РФ, направленных на урегулирование правового положения нелегальных мигрантов. В условиях функционирования реестра контролируемых лиц будет активизирована информационная кампания для побуждения нарушителей к возвращению в легальный статус с использованием предоставленного механизма.