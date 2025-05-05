Кинокритик Екатерина Барабаш* уехала в Париж из-под домашнего ареста

Журналистка и кринокритик Екатерина Барабаш* (внесена в реестр иноагентов Минюста России) уехала из Москвы, где находилась под домашним арестом по делу о фейках об армии.

Сейчас 63-летняя журналистка находится в Париже. Она дала пресс-конференцию, на которой рассказала, что приняла решение уехать из России. Помощь ей оказали представители международной НКО "Репортеры без границ" (RSF).

Барабаш* отправили под домашний арест в феврале этого года. По п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК женщине грозит до десяти лет лишения свободы. В конце апреля ее сын сообщил, что мать "жива и невредима".

По словам Барабаш*, она срезала электронный браслет и "преодолела более 2800 километров, используя тайные маршруты".

*внесена в реестр иноагентов Минюста РФ