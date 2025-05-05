Библиотека Белинского объявила сбор книг для участников СВО

Библиотека им. В.Г. Белинского объявила сбор книг для бойцов СВО, проходящих лечение в Екатеринбурге. Акция организована совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций" и приурочена к празднованию 80-летия Победы.

Оставить книгу можно в основном здании библиотеки и в здании пристроя на первом этаже с 5 по 16 мая. Затем их разместят книжных стендах "Солдатская библиотека" в ГАУЗ СО "Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн" по улице Соболева, 25 и в ФГКУ "345 военный клинический госпиталь" Министерства обороны России по улице Декабристов, 87.

"Мы собираем русскую классическую литературу для оказания моральной поддержки нашим бойцам. Книги русских классиков помогут участникам и ветеранам СВО в их адаптации, восстановлении и социокультурной реабилитации", - сообщает пресс-служба библиотеки.