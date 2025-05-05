МВД: Нападавшие на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной машине

Трое полицейских, предварительно, погибли при нападении на наряд ДПС в Махачкале, сообщает МВД Дагестана.

Атака произошла около 14.20. По данным ведомства, злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват".

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель открыл по ним огонь. В ходе перестрелки есть пострадавшие, написал он в Telegram-канале. Информацию о жертвах Меликов не уточнил.

Между тем, Mash пишет, что двух стрелков в Махачкале уже ликвидировали. Еще как минимум двое в бегах, сообщил Telegram-канал.