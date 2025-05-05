В Перми сняли с линии автобус маршрута №11 из-за падения пожилой пассажирки

В Перми сняли с линии автобус маршрута №11 из-за падения пассажирки, сообщает Properm.ru.

Издание сообщает, что водитель якобы ездил неаккуратно, резко тормозил. В итоге в салоне упала пожилая женщина с тростью. Водитель немного отъехал от остановки и высадил всех пассажиров, несмотря на их протесты и замечания о том, что они оплатили проезд. Водитель заявил, что "попал в ДТП", что дальше никуда не поедет.

По данным городского дептранса, инцидент произошел 5 мая, около остановки "Авторадио". Водитель действовал в соответствии с должностной инструкцией - остановил автобус, сообщил об инциденте в центральную диспетчерскую службу, на место были вызваны сотрудники ГАИ для фиксации ДТП.

Сообщается, что видимых травм женщина не получила.