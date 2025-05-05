В Верхнюю Пышму пришел "Эшелон Победы"

Более четырех с половиной тысяч жителей Верхней Пышмы встретили "Эшелон Победы". Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, состав, курсирующий по Уралу, Прикамью и Западной Сибири доехал до Города трудовой доблести, чьи предприятия внесли огромный вклад в Победу.

"В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне это 10-й юбилейный рейс "Эшелона Победы". Тематические экспозиции сформированы по трем направлениям: военно-санитарные перевозки, эвакуация предприятий, воинские перевозки солдат и военной техники. А в грузовом вагоне размещена экспозиция "Вагона памяти" с фотографиями фронтовиков. Поезд состоит из отреставрированных вагонов, которые использовали в годы войны и в тяжелый послевоенный период. Это солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-электростанция. На открытых платформах – военная техника, в том числе, легендарные танк Т-34 и пушка ЗИС-3, а также станки и оборудование с заводов, эвакуированных на Урал по железной дороге", - рассказал Свалов.

Он отметил, что специально к 80-летнему юбилею Победы железнодорожники воссоздали медицинский вагон, входивший в годы войны в состав военно-санитарных поездов и предназначавшийся для эвакуации тяжелораненых бойцов в тыловые госпитали.

"Во главе поезда – два легендарных паровоза – ЛВ-123 "Лебедянка" и П-36 "Генерал", который является одним из самых мощных пассажирских паровозов послевоенного времени. Конкретно этот "Генерал" 40 лет простоял в качестве памятника, но был полностью восстановлен и теперь продолжает нести почетную службу на железной дороге. На перроне станции Электролитная в Верхней Пышме "Эшелон Победы" встречали горожане. Во время стоянки состава они осмотрели вагоны вместе с экскурсоводом и сделали памятные фото", - добавил Алексей Свалов.