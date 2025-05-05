05 Мая 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Гаджеты признаны вероятным канцерогеном - ведущий радиобиолог России

Санитарные нормы в России касательно использования гаджетов и защиты детей от электромагнитного излучения очень хорошие и одни из лучших в мире, однако проблема в том, что они не исполняются. А тем временем Международное агентство по исследованию рака (IARC) признало гаджеты и прочие устройства с электромагнитным излучением вероятными канцерогенами. Об этом на XIV Форуме безопасного интернета рассказал председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, член Бюро Научного совета РАН по радиобиологии доктор биологических наук Олег Григорьев.
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В образовании уже повсеместно используются системы коллективного отображения информации: экраны, дисплеи, интерактивные доски и т.п.

"Обнаружилось, что на экраны, которыми оснащались московские школы, липовое санитарное заключение. Мы получили ответ из Санэпиднадзора: не выдавалось никакого санитарно-эпидемиологического заключения. То есть у нас сейчас в Москве школы оснащены этими средствами по подложному документу. Следующий вопрос - рамки в школах. Поднимаем документацию, и оказывается, что на тех рабочих частотах, на которых они работают, никто не проводил измерений. Даже испытательная лаборатория Управления делами президента. Хорошие люди, компетентные, но им пофиг. Нормы в одном месте, занимаются измерением в другом месте, а выдают санитарное заключение в третьем месте. Возникает заколдованный круг. Почему к нам попадает эта компьютерная техника? В школы она внедряются на основании стандартов ISO, которые приняты по стандартам министерства обороны США. Оттуда она перетекла в Международную организацию по стандартизации, а Минздрав на этом основании издает свои приказы", - рассказал Григорьев.

Люди, которые это внедряют, сделают деньги и уедут за границу, а проблемы со здоровьем детей останутся стране, а они серьезные. Сейчас в результате научных исследований установлено, что рост онкологических заболеваний уже "вероятно обусловлен" гаджетизацией. На днях IARC опубликовало новый систематический обзор риска рака у облученных лабораторных животных. Гаджетам присвоен класс 2А - вероятные канцерогены. Жестче только класс 1 - несомненный канцероген. В обзоре говорится, что доказательства уже очевидны, особенно в отношении злокачественных шванном сердца и опухолей головного мозга.

В ходе дискуссии было отмечено, что с 1993 по 2018 гг. прирост впервые выявленной онкологии у детей составил почти 5 раз. По словам замминистра здравоохранения РФ Евгении Котовой, количество впервые выявленных онкологических заболеваний у детей в России составляет около 4 тыс. случаев в год. Рост детской онкологии ненормален и является серьезнейшей проблемой, уверены все эксперты.

Теги: гаджеты, излучение, школа, цифровизация, образование


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