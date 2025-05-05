Екатеринбурженка наняла киллера для убийства мужа, чтобы не отдавать 9-летнюю дочь

Жительница Екатеринбурга обвиняется в попытке убить своего супруга. Причиной послужили напряженные отношения в паре, которая никак не могла определиться, с кем будет расти их 9-летняя дочь.

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на источник в силовых структурах, Наталья, работавшая репетитором, еще в апреле вышла через знакомых на промышленного альпиниста К. Тому женщина якобы передала 300 тыс. рублей, попросив убить супруга О. Однако, вместо исполнения заказа, "киллер" пошел к своей "цели" и стал ее шантажировать. Оказалось, что К. ранее никого не убивал и просто хотел нажиться, а О. сразу обратился в полицию.

"Недокиллер" дал показания против Натальи, после чего той предъявили обвинения ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на организацию заказного убийства). Кировский районный суд отправил екатеринбурженку в СИЗО до 29 июня. За преступление ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В чем была причина столь радикальных мер, официально не сообщается. По словам знакомых Натальи, супруги уже какое-то время не жили вместе, однако О. якобы преследовал жену и дочь и вел себя агрессивно. Обращения в полицию и прокуратуру ничего не дали.

Сейчас девочка находится у отца и его родственников. Сам мужчина заявил изданию, что надеется на самое мягкое наказание для жены.

На данный момент информацию об этом деле правоохранительные органы не комментируют.