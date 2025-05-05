Песков пока не знает, будут ли военные КНДР участвовать в Параде Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не знает, будут ли военные Народной Армии КНДР участвовать в Параде Победы 9 мая в Москве.

"Я пока, к сожалению, не располагаю такой информаций. Как только она у меня появится, я поделюсь с вами", - цитирует его РИА Новости.

Также представитель Кремля не смог ответить на вопрос, планирует ли Владимир Путин встретиться с военными из КНДР и наградить их за помощь в освобождении Курской области от ВСУ.

Власти России и КНДР 28 апреля официально признали участие войск Северной Кореи в боях в Курской области. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной армии, участвовавшие в освобождении Курской области от ВСУ. В самой КНДР тоже подтвердили отправку войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Ким Чен Ын пообещал вскоре возвести в Пхеньяне монумент боевой славы, чтобы почтить память павших в Курской области бойцов.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что солдат армии КНДР могут использовать на других участках СВО.