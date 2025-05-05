"Аэрофлот" повысил стоимость обмена и возврата билетов

"Аэрофлот" повысил стоимость обмена и возврата билетов на внутренние и международные рейсы. Так, стоимость обмена на внутренних рейсах увеличилась на 25% - до 3,5 тыс. руб. На международных рейсах увеличение составило 20% - до 55 евро, передает РИА Новости. Повышение касается билетов, проданных с 28 апреля.

В конце апреля "Аэрофлот" отчитался о финансовых итогах первого квартала. Чистая прибыль составила 56,5 млрд руб. (в 2024 году за тот же период убыток компании составил 6,9 млрд руб.). " Скорректированная на эффект курсовой переоценки, а также дивидендов дочерней компании, чистая прибыль первого квартала 2025 года составила 1,9 млрд руб.", - сообщили в компании.