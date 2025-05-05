Назначен новый глава Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области

В свердловском Агентстве по привлечению инвестиций назначен новый руководитель. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, на должность заступил Юрий Патанин. Ранее он работал в Корпорации развития Среднего Урала, департаменте туризма и "Титановой долине". Также Патанин был советником Ионина.

"АПИСО ведет широкий спектр вопросов – от участия Свердловской области в мероприятиях типа "Иннопрома" до вопросов привлечения и сопровождения крупных инвестпроектов", - пояснил вице-губернатор.

Напомним, ранее главой Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области был Илья Пачкай, назначенный на этот пост в начале 2024 года.