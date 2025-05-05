"Уралкалий" приобрел новый 3D-томограф в поликлинику "Уралкалий-Мед"

В профильном медицинском учреждении компании "Уралкалий" — "Уралкалий-Мед" — начал функционировать новый 3D-томограф. Высокотехнологичное оборудование приобретено в рамках социальных инвестиций компании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралкалия".

Новая медтехника совмещает функции томографа и панорамного рентгеновского аппарата. Оборудование позволяет получать высокоточное трехмерное изображение за минимальное время и применяется в стоматологической, ЛОР и челюстно-лицевой практике.

Обследование на 3D-томографе проводится по назначению врача. Для сотрудников компании диагностика доступна в рамках программы добровольного медицинского страхования.

"Уралкалию" важно, чтобы у сотрудников была возможность получать своевременные и качественные медицинские услуги. Приобретение нового 3D-томографа расширяет диагностические возможности поликлиники, позволяет врачам быстрее и точнее ставить диагнозы, а пациентам — чувствовать уверенность в уровне оказываемой помощи. "Уралкалий-Мед" продолжает системно развивать материально-техническую базу и расширять перечень доступных медицинских услуг в интересах сотрудников компании", - сообщила заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям "Уралкалий" Ирина Константинова.