Мосгорсуд отказался смягчить приговор педиатру Елене Буяновой по делу о фейках об армии

Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор педиатру Елене Буяновой. 68-летнего врача в ноябре прошлого года приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о фейках об армии. Прокуратура запрашивала для пенсионерки шесть лет колонии.

В феврале 2024 года вдова военного Анастасия Акиньшина обвинила Буянову в том, что врач, якобы, во время приема при ее семилетнем сыне неприятно отзывалась об обстоятельствах гибели отца ребенка. Буянова вину не признала и сказала, что ее оговорили.

Многие российские медики и активисты обратились к Владимиру Путину, они называли приговор врачу "беззаконием и проявлением жестокости". В Кремле не ответили.