"Папамобиль" передадут детям из сектора Газа

Так называемый "папамобиль" (открытий пикап, который использовал для передвижения среди паствы Папа Римский) передадут в сектор Газа – там из него сделают передвижной медпункт для детей, такова была последняя воля скончавшегося Папы Франциска, пишет итальянское издание Corriere della Sera.

Сообщается, что Франциск даже заранее согласовал передачу автомобиля с благотворительным католическим обществом в Иерусалиме.

Речь идет о машине, на которой Франциск передвигался в 2014 году во время поездки на Ближний Восток. "Папамобиль" остался в Вифлееме в память о визите понтифика.

Между тем, по данным La Repubblica, Ватикан испытывает структурный дефицит, превышающий 70 млн евро в год. По этой причине Папа Франциск в последние годы правления сократил расходы. Так, он уменьшил льготу для аренды квартир для кардиналов, потом примерно на 10% сократил так называемую "кардинальскую тарелку" – аналог зарплаты кардиналов, которая в среднем составляет более 5 тыс. евро в месяц.