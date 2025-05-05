В аэропорту Плеханово откроют мемориал памяти тюменским авиаторам-участникам Великой Отечественной войны

В аэропорту Плеханово откроют мемориал памяти тюменским авиаторам-участникам Великой Отечественной войны, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Торжественное мероприятие состоится 9 мая на территории аэропорта Плеханово в Тюмени по адресу ул. Интернациональная, 181. Начало в 15.00.

Монумент возвела компания "ЮТэйр". Он выполнен из натурального гранита, символизирует самолет, устремленный в небо. "Фюзеляж" лайнера — стела высотой семь метров, на которой установлен Орден Отечественной войны.

"Крыло" самолета имеет размах более 13 метров. На его правой части увековечены имена павших в боях 40 тюменских авиаторов, которые трудились на аэродромах и в авиаремонтных мастерских.

Левая часть "крыла" посвящена трем тюменским Героям Советского Союза — летчику Борису Степановичу Быстрых, танкисту Александру Семеновичу Никитину и артиллеристу Петру Яковлевичу Панову. Несмотря на разные военные профессии, судьбы Героев были связаны с авиацией.

В открытии памятника примут участие Герой России, региональный директор АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги" Николай Гаврилов, а также племянница Героя Советского Союза Людмила Быстрых.