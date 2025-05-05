Александр Бородай: СВО дала возможность многим обогатиться, но принесла огромную пользу обществу

Главным достижением СВО является то, что российское общество изрядно встряхнулось и почистилось, хотя не до конца. Об этом заявил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой Георгиевской бригады Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью "Царьграду".

СВО вскрыла те проблемы, которые очень долго заметались под ковер. Она не смогла их вылечить, но обнажила их. При этом СВО многим дала возможность обогатиться, потому что многие чиновники камуфлируют свои действия за патриотическими лозунгами, считает Бородай.

"У региональных чиновников сейчас вообще нет никакой проблемы со взятками. Крупный региональный чиновник регистрируют какой-нибудь фонд, ставит руководителем своего человека, и все деньги крутятся внутри этого фонда. И даже если злые опера хватают его с поличным, то он говорит: так это ж на коптеры, на РЭБ, я в пылу патриотизма все это делаю. СВО дала возможность огромному количеству людей обогатиться", - рассказал депутат.

Однако он считает, что улучшение происходит. СВО принесла колоссальную пользу, потому что патриотические силы сплотились. Появляются чиновники, которые действительно работают на благо страны и буквально живут на работе. Они разительно отличаются от обычных чиновников прошлых лет. Да, они пользуются некоторыми привилегиями, но не живут разграблением страны, а их дети живут здесь, подчеркнул Бородай.