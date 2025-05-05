РСЧС объяснила, с чем связаны сбои в работе интернета в Москве

Сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы. Об этом сообщила Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

"Возможны ограничения доступа в Интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", - говорится в сообщении.

В Москве утром 5 мая прошла репетиция воздушной части парада Победы. На фоне этого пользователи мобильной связи в Москве массово пожаловались на сбои в работе операторов.

Сами сотовые компании сообщают, что связь в столице может работать неустойчиво "по независящим от них причинам".

Также есть жалобы на проблемы в работе мобильного приложения мессенджера Telegram.