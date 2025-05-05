05 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Штрафы для выпускников медвузов отрабатывать в госбольницах планируют увеличить

Минздрав предложил обязать выпускников бюджетных отделений медицинских вузов и училищ, включая целевиков, после окончания учебы до трех лет отработать в госучреждениях. За отказ - огромный штраф. Соответствующий законопроект разработан и уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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Штраф за отказ от отработки предлагается увеличить до суммы, равной трем суммам фактических затрат на обучение такого специалиста (ранее был двукратный размер). То есть размер штрафа может вырасти до 3,6 млн рублей, хотя может быть и меньше.

Пойти на такой шаг власти вынуждает огромный дефицит кадров. Более трети выпускников не идут в бюджетную медицину. При этом только по данным Минздрава не хватает около 24 тысячи врачей и еще 64 тысячи работников среднего медицинского персонала. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов говорит, что в первичном звене медицины нехватка специалистов доходит до 60%, даже в стационарах — до 25%. А на селе не хватает до 70% врачей. С младшим медперсоналом положение дел еще хуже. Причина банальна — мизерные зарплаты врачей и огромная нагрузка на них.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал отмечает, что уровень сверхнормативной нагрузки на врачей огромен — один врач работает за двоих, потому что штатные расписания сокращены и врачи работают и за себя, и за ту должность, которая сокращена или не закрыта. А условия работы таковы, что надлежащую медпомощь оказать трудно.

Попытка властей обязать выпускников медвузов и училищ логична, потому что государство затрачивает на их подготовку немалые средства. В комментариях некоторые предлагают распространить эту практику и на других специалистов. При этом отмечается, что и зарплаты врачей необходимо делать достойными, иначе просто сократится количество абитуриентов.

Теги: врачи,


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