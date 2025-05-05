ВСУ начали новое наступление в Курской области, пытаясь отрезать Тёткино

Около 250 военнослужащих ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области, пишет Shot. В наступлении участвуют две полноценные роты с тяжелой техникой.

По данным телеграм-канала, наступательные действия начались 4 мая вечером. Незадолго до этого были массированные атаки FPV-дронами и артиллерией по населенному пункту Тёткино. Затем две бронегруппы ВСУ начали движение к границе.

Сообщается, что пехота передвигается на квадроциклах. Часть машин противник потерял ночью при подходе к границе.

Shot добавляет, что по месту скопления ВСУ работает авиация, ближний бой в районе госграницы на окраине Тёткино продолжается.

Напомним, 26 апреля начальник генерального штаба армии России Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от солдат Вооруженных сил Украины. Российские войска вернули под контроль последний населенный пункт - село Горналь.

По словам Путина, авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения.