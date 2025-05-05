Свердловского туриста, пропавшего во время сплава в Башкирии, нашли мертвым

Спасатели нашли тело 69-летнего туриста из Свердловской области, пропавшего вчера во время сплава на реке Малый Инзер. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе Госкомитета республики по ЧС.

"Сегодня спасатели Госкомитета РБ по ЧС обнаружили погибшего в 4 км от места, где он упал в воду. Мы выражаем соболезнования родственникам и близким погибшего мужчины", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пенсионер и еще 11 свердловчан в составе незарегистрированной туристической группы сели на три катамарана, чтобы спуститься по реке. Когда мужчина упал в воду, товарищи по группе пытались достать его своими силами, однако течение было слишком сильным. Тогда же и были вызваны спасатели.