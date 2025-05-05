В селе Новотроицкое Омского района торжественно открыли обновленный Мемориал воинской славы

"Самое дорогое и священное, что передает одно поколение другому - это память. Память о тех, чьи подвиги умножали славу Отечества. Сегодня открыли после реконструкции Мемориал воинской славы в Новотроицком сельском поселении", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Омского муниципального района Геннадий Долматов.

Этот памятник был возведен в 1967 году, при этом вокруг монумента был заложен парк площадью 1907 кв. м.

Композиция мемориала включает в себя Стеллу с барельефом воина и гранитные плиты, на которых выгравированы имена воинов погибших в Великой Отечественной войне.

В 2025 году в связи с тем, что старые плиты обветшали от времени, были возведены новые постаменты с мемориальными досками. Отремонтирована площадка перед памятником, заменены бордюры, положен новый асфальт.

Сумма работ составила 500 тысяч рублей. Это средства местного бюджета и пожертвования неравнодушных граждан.

"Мы всегда будем помнить и чтить героические подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Вечная слава Героям!", - отметил Геннадий Долматов