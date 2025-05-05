Каждый второй россиянин участвует в благотворительности

55% россиян участвуют в благотворительности тем или иным способом. Каждый второй помогает деньгами, продуктами и вещами, 16% являются волонтерами, 34% совмещают эти форматы. Чаше в благотворительность вовлечены женщины, а по личному участию, то есть волонтерству, лидирует молодежь, таковы данные опроса "Авито".

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Среди тех, кому россияне готовы помогать в первую очередь, с большим отрывом лидируют дети-сироты, дети с различными заболеваниями, дети из малоимущих семей (28%). 19% готовы помочь животным. 18% приходят на помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Также есть готовность помогать пожилым, участвовать в экологических проектах, проектах в сфере культуры и образования, способствовать развитию талантов.

46% обращают внимание на спецотметки [о благотворительности] в объявлениях, 16% выбирают именно такие товары при прочих равных условиях. 63% выбирают проекты, где понятно, куда идут средства.