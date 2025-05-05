В Нижневартовске ребенок упал из окна пятого этажа, сообщилив пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел 4 мая, ребенок 2021 года рождения забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал вместе с ней из окна.

По факту произошедшего следственным отделом по городу Нижневартовску проводится процессуальная проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре обращается к родителям с настоятельным требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже ненадолго.