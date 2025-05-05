В Москве продолжена экспертиза на месте взрыва в жилом доме

На месте взрыва в многоэтажке на московской улице генерала Тюленева продолжается пожарно-техническая экспертиза.

"Проведение пожарно-технической экспертизы на месте взрыва продолжается", - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Напомним, 4 мая взрыв вызвал сильный пожар на верхних этажах дома по улице генерала Тюленева в Москве. Из-за обрушения перекрытий несколько человек оказались заблокированы на верхних этажах дома. Предположительная причина – взрыв газа. Пострадали не менее 15 человек, в том числе двое детей. Три человека погибли. Все погибшие находились в квартире по соседству от эпицентра взрыва. Все 15 подъездов дома эвакуированы, пункт временного размещения открыт в ближайшей школе.