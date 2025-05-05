В Первоуральске построят завод механической обработки за 250 миллионов рублей

В Первоуральске появится завод по выпуску инструментов для машиностроительных, металлургических, горнодобывающих и нефтегазовых предприятий. Построить предприятие планируется за три года и 250 млн рублей в виде инвестиций, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Строительством займется компания "Восток-Урал". С 2019 года завод выпускает изделия для трубопрокатного производства на арендуемой площадке, однако в планах построить собственное помещение на 1,5 тыс. кв.м. и 55 рабочих мест, а также отдельный административный комплекс.

"Создание новой производственной площадки компанией "Восток-Урал" позволит увеличить объем выпуска инструментов в два раза. Наращивание выпуска импортозамещающей востребованной продукции соответствует целям национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Запуск завода усилит позиции Свердловской области на российских и международных рынках. Этот важный для региона проект сопровождает Агентство по привлечению инвестиций", — сказал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Сейчас компания занимается проектированием завода. Как отметил ее директор Сергей Брагин, "Восток-Урал" ищет доступные налоговые льготы. Есть возможность получить статус регионального или приоритетного инвестиционных проектов или получить промышленную ипотеку. "Мы понимаем, что с помощью экспертов сможем получить эти меры гораздо легче", — отметил Брагин.

В новом цехе производитель установит оборудование, которое позволит выпускать детали до 3 м. в длину и составить конкуренцию импортным производителям.