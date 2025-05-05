Эксперты: Если птичьим гриппом заболеют свиньи, то людям не поздоровится

Европейские ветеринарные власти считают, что, если в результате вспышки птичьего гриппа вирус сможет распространиться и на свиней, - новой мировой пандемии не избежать. Поголовье свиней может стать "вирусной лабораторией", после "выхода" из которой H5N1 сможет передаваться человеку, заявил глава Европейского союза по безопасности пищевых продуктов (EFSA) Бернард Урл в интервью Financial Times.

В прошлом году вспышка птичьего гриппа накрыла США, тогда вирус перекинулся на молочный скот в 17 штатах. В Европе вирус затронул овец.

Также сообщалось и о заражении людей, но пока это были единичные случаи.

Свиньи болеют и птичьей, и человеческой версиями гриппа, так что в их организмах вирус может мутировать и эволюционировать в более агрессивную и заразную для человека форму.