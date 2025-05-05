В Севастополе отменён парад Победы

В Севастополе 9 мая не состоится парад Победы. Таково решение городских властей.

"Публиковать по понятным причинам мы расписания (праздничных мероприятий) не будем. Парада (в честь годовщины) Победы (в Севастополе) в этом году не будет, эта позиция согласована с Министерством обороны", - приводит ТАСС слова губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сказанные на совещании в правительстве города.

Схожие решения принимали в Севастополе и ранее. Например, в мае 2023 г.