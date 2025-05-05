В Москве наблюдаются сбои в работе мобильной связи у всех операторов

Пользователи мобильной связи в Москве жалуются на массовые сбои в работе операторов.

Сами сотовые компании сообщают, что связь в столице может работать неустойчиво "по независящим от них причинам".

Сообщается, что сбой наблюдается у всех операторов большой четверке (МТС, Билайн, Мегафон, Т2, а также у виртуальных операторов Yota и T-мобайл.

Также есть жалобы на проблемы в работе мобильного приложения мессенджера Telegram, об этом свидетельствует сайт Downdetector.

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