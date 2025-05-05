В Турции задержан предполагаемый организатор масштабного хищения из Соцфонда РФ

В Анталии задержали Ислама Сейнароева - фигуранта дела о хищении 2 млрд рублей из Социального фонда России, сообщает RTVI.

По данным источников, в Турции Сейнароев вместе с одним из бывших замминистра МВД Ингушетии занимался оптовыми поставкам клубники и бананов, а также сдавал в аренду купленные виллы. Сейчас готовятся документы о его экстрадиции.

В октябре 2023 года суд в Москве заочно арестовал Сейнароева. По версии следствия, бывший управляющий игнушского филиала фонда был одним из организаторов масштабного хищения из Социального фонда России (вместе с Магомед-Баширом Калиматовым, братом главы Ингушетии Махмуда Калиматова). В деле почти сорок фигурантов. Практически все они - бывшие сотрудники ингушского управления "Почты России" и Социального фонда.