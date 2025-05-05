В Екатеринбурге зажгли Огонь памяти, привезенный из Волгограда

В Екатеринбурге прошел автопробег, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, он завершился торжественной церемонией зажжения Огня памяти на мемориале в честь воинов – жителей поселка Широкая Речка, погибших в боях за свободу Отечества в 1941-1945 годах.

Сотрудники "РМК Поиск" и представители Свердловского отделения объединения ветеранов Кремлевского президентского полка отправились в город-герой Волгоград на четырех внедорожниках с флагами России и Знаменем Победы. В Зале воинской славы на Мамаевом кургане в присутствии представителей Волгоградского отделения объединения ветеранов Кремлевского президентского полка они приняли участие в торжественной церемонии передачи частицы Вечного огня.

"Жители Урала своим трудом ковали Победу в тылу, тысячи свердловчан погибли за Родину в войне против фашизма. Для нас честь привезти частичку Вечного огня из города-героя Волгограда, где наши воины смогли переломить ход Великой Отечественной войны!", - отметил руководитель "РМК Поиск" Денис Рыжов.

На обратном пути автопробег прошел через Карабаш и Кыштым. Эти центры металлургии на Южном Урале в годы Великой Отечественной войны стали символами героического труда и воинской доблести. Жители вместе с участниками автопробега почтили память своих героев. В Карабаше колонна остановилась у памятника Герою Советского Союза А.К. Сугоняеву, а в Кыштыме цветы возложили у памятника скорбящей матери.

В Екатеринбурге 4 мая у мемориала в честь воинов – жителей поселка Широкая Речка собрались многочисленные гости и жители микрорайона. Среди почетных гостей мероприятия были первый заместитель председателя Заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко, первый заместитель председателя Екатеринбургской гордумы Михаил Матвеев, глава Академического района Николай Смирнягин, Герой России Сергей Воронин и многие другие. На Вахту памяти во время церемонии заступили кадеты военно-патриотического клуба "Кремлевские кадеты" при Екатеринбургском кадетском корпусе войск Нацгвардии РФ.

"По народной инициативе сегодня был зажжен Огонь памяти, и я хочу сказать всем предприятиям, организациям и отдельным жителям, кто принимал участие в этом огромном деле, огромное спасибо. Отдельная благодарность ребятам из команды "РМК Поиск", ветеранам Кремлевского президентского полка за то, что доставили Вечный огонь из города-героя Волгограда", - отметил глава Академического района Николай Смирнягин.

Стела в поселке Широкая Речка была установлена 60 лет назад, во время празднования 20-летия Победы в Великой Отечественной войне, в память о 106 воинах поселка, не вернувшихся с фронта. От лампады, привезенной из Зала воинской славы на Мамаевом кургане, зажгли факел, который праправнуки воинов-фронтовиков Заварихина и Котегова с Широкой Речки передали жителю Академического, Герою России Сергею Воронину. Именно ему выпала честь зажечь огонь у мемориала.