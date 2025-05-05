На Дальнем Востоке лошадь ускакала от владельца и повредила машину

В Хабаровске лошадь сбежала от владельца и испортила машину. Полицейские привлекли к ответственности владельца животного.

Силовикам сообщили, что на проезжей части находится лошадь без наездника. На перекрестке улиц Большой и Демьяна Бедного животное чуть не попало под колеса автомобиля, повредив иномарку.

Владельцем животного оказался 50-летний уроженец Приморского края. Он живёт в частном доме в нескольких сотнях метров от места аварии. Коневод пояснил, что конь породы орловская рысистая по кличке Заклинатель ускакал из подворья, где жил.

На владельца коня составлен административный протокол. Ему грозит штраф, сообщает УМВД по Хабаровску.