Mash: Певица Монеточка* ликвидирует бизнес в России

Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, подала заявку на ликвидацию бизнеса в России, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, до последнего времени за исполнительницей числилось ИП, специализирующееся на искусстве — оформление концертов и контрактов. В прошлом году артистка открыла новую фирму в Литве. Компания, зарегистрированная в Вильнюсе, указана организатором ее концертного тура.

В прошлом году в отношении Гырдымовой* было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Монеточке* грозит до двух лет лишения свободы в случае ее возвращения в Россию.

Девушка уехала из России после начала СВО. В январе 2023 года Минюст обновил список иностранных агентов, включив в него Гырдымову*. До этого певица выступила с концертом в Литве, где с флагом участников белорусских протестов прокричала в микрофон нацистский лозунг.

*признана иноагентом в РФ