В Екатеринбурге на конкурс эскизов памятника Борису Рыжему прислали 17 работ

В Екатеринбурге завершился прием заявок на участие в конкурсе эскизов памятника поэту Борису Рыжему.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, всего художники, дизайнеры и архитекторы прислали 17 работ. Кроме екатеринбуржцев, эскизы придумали авторы из Нижнего Новгорода, Уфы, Санкт-Петербурга и Москвы. Теперь специалисты сформируют каталог проектов. До конца недели его передадут на рассмотрение членам жюри.

Заседание экспертов запланировано на середину мая, там и определятся финалисты конкурса. Победитель получит диплом и 500 тысяч рублей из внебюджетных средств, а его идея будет претворена в жизнь.

Напомним, что памятник Борису Рыжему планируется установить в сквере имени поэта по улице Титова.