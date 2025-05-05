В Подмосковье нашли тела трех отравившихся пенсионеров

В дачном доме в Сергиевом Посаде нашли тела трех пожилых москвичей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

Тела были найдены 4 мая в СНТ "Русь" в городе Хотьково. Погибшие были родственниками: супруги 67 и 63 лет, а также 96-летняя мать погибшего. Тела находились за столом, на них не было видимых телесных повреждений. Выяснилось, что они были отравлены неизвестным веществом.

"Рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе отравление продуктами питания, либо продуктами горения отопления дома", - сообщили в СКР.

По данным СМИ, пенсионеры могли развести огонь в камине, но при этом забыть открыть заслонку трубы – это привело к отравлению угарным газом.