Кабмин Израиля одобрил план по расширению военной операции в Газе

Кабинет министров Израиля одобрил план расширения операции в секторе Газа. План включает в себя расширение территории под контролем израильской армии, перемещение на юг сектора гражданского населения, лишение участников ХАМАС доступа к гуманитарной помощи и массированные удары по командным пунктам боевиков.

Times of Israel пишет, что план будет реализован только после визита в регион американского президента Дональда Трампа – поездка ожидается на следующей неделе. До тех пор "будут продолжаться усилия по достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников".

Ожидается, что план будет реализован в течение нескольких месяцев и будет сопровождаться интенсивными боевыми действиями.

Также кабинет министров Израиля проголосовал за возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газа с изменением схемы распределения – чтобы грузы не попадали в руки ХАМАС.