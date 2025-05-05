В аэропорту Надыма сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Надыма в 10.21 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росавиации.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Пока действовали ограничения, на запасной аэродром ушел один самолет, выполняющий рейс в Надым.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет.

Напомним, временные ограничения были введены в 08.00 (мск).