Силовики задержали югорчанина, планировавшего совершить теракт на железной дороге

Силовики задержали жителя Югры, планировавшего совершить теракт на железной дороге, сообщают РИА Новости со ссылкой на ФСБ России по Тюменской области.

Злоумышленник разделял взгляды запрещенного украинского военизированного объединения и вступил в преступный сговор с одним из его участников в Telegram. По заданию куратора планировалось установить на железнодорожное полотно участка Свердловской железной дороги филиала ОАО "РЖД" самодельное взрывное устройство, способное осуществить разрушение железнодорожного подвижного состава.

Преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Возбуждено уголовное дело по статье "Подготовка к теракту, совершенная группой лиц по предварительному сговору", фигуранта арестовали.

Задержанный — житель Нижневартовского района. Он признался правоохранителям, что в машине у него лежит "неактивированное" взрывное устройство, которое он должен был установить по указанию куратора.