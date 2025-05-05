На российских губернаторов подписано всего 11% россиян-избирателей

Совокупная Telegram-аудитория российских губернаторов в соцсетях выросла за год почти на 11% - до 13 млн. Однако это всего 11,5% от всех россиян, имеющих избирательное право (считали без учета пересечения аудитории). Самой популярной площадкой для региональных лидеров является Telegram, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование КГ "Полилог".

Исследователи отмечают, что также в числе популярных у губернаторов платформа – VK и "Одноклассники", а вот "Дзен", RuTube и TenChat популярностью не пользуются.

Политологи считают, что Telegram-канал – площадка, предполагающая куда меньшее взаимодействие с подписчиками, чем остальные соцсети.

Также среди трендов – переход ряда губернаторов к неформальной коммуникации: они постят сторис, записывают "кружочки", хотя в ряде случаев очевидно, что глава региона работает в мессенджере не без помощи команды.

"При этом любой практикующий политтехнолог знает, что у значительной части представителей губернаторского корпуса большую часть подписчиков составляют боты. Стоит ли потом удивляться, что многие губернаторы банально не понимают, чем живет население их регионов и какие у него запросы", - комментирует ситуацию политический консультант Дмитрий Фетисов.