СМИ: Пакистан испытывает нехватку боеприпасов из-за их поставок Украине

Вооруженные силы Пакистана испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов на фоне их продажи Украине, сообщило индийское новостное агентство ANI.

Источники утверждают, что в случае эскалации конфликта с Индией Пакистан сможет вести интенсивные боевые действия лишь в течение четырех дней, передает ТАСС.

Отмечается, что у Пакистана есть трудности с пополнением арсеналов, поскольку оборонные предприятия не справляются с производством нужного количества боеприпасов после заключения недавних сделок с Украиной.

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что страна находится в состоянии полной боевой готовности. При этом Исламабад применит ядерное оружие только в случае прямой угрозы существованию страны.

Напомним, 22 апреля в Пахалгаме на севере Индии произошел теракт, погибли 26 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Фронт сопротивления", которая базируется в Пакистане. Дели обвиняет спецслужбы Пакистана в причастности к нападению, Исламабад отрицает обвинения. После этого на границе двух государств произошло несколько вооруженных инцидентов, также власти двух стран пошли на дипломатическое обострение: обоюдно были высланы граждане двух стран, страны закрыли друг от друга воздушное пространство, также Индия приостановила действие Договора о водах Инда.