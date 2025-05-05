В Тюменской области погибли двое рыбаков

В Уватском районе погибли двое мужчин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Трагедия произошла 4 мая. По предварительной информации они отправились на рыбалку на самодельной лодке без средств личной безопасности.

МЧС России напоминает, что перед посадкой необходимо убедиться в исправности и прочности лодки, проверить, на месте ли весла, спасательные средства (круг и жилеты), черпак для отлива воды. На всех находящихся в лодке должны быть надеты спасательные жилеты.

Во время движения лодки пассажирам нельзя меняться местами и садиться на борта лодки. Категорически запрещается переходить с одной лодки на другую, раскачивать ее, купаться и нырять с нее. В случае опрокидывания лодки следует держаться за борта, избегая резких движений и не наклоняя лодку на одну сторону.