Отопление в квартирах Екатеринбурга отключат 12 мая

Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 12 мая. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Алексей Орлов.

"Приняли решение об окончании отопительного сезона в Екатеринбурге 12 мая. Это единая дата для всего жилого фонда", - заявил градоначальник.

По его словам, социальные учреждения будут отключать в последнюю очередь. После этого ресурсоснабжающие организации приступят к необходимым ремонтным и профилактическим работам, которые позволят беспрепятственно войти в отопительный сезон следующей осенью.