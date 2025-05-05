05 Мая 2025
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80-летие Победы Омская область
Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко и Сергей Шелест лично вручили участникам Великой Отечественной войны удостоверения "Почётный гражданин Омска"

Накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Губернатор Омской области и мэр Омска лично навестили заслуженных ветеранов- Алексея Емельяновича Солодюка и Николая Максимовича Майдана.

Глава региона и мэр Омска поздравили Алексея Емельяновича Солодюка с приближающимся великим праздником и выразили признательность за личный вклад в Победу и трудовую послевоенную деятельность. Участнику Великой Отечественной войны в его доме вручили удостоверение, ленту и нагрудный знак «Почётный гражданин города Омска».

(2025)|Фото: Сергей Мельников

При этом, Виталий Хоценко пригласил заслуженного ветерана лично присутствовать на параде, который пройдёт 9 Мая на Соборной площади Омска.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

Алексей Емельянович Солодюк родился в 1931 году в селе Новотроицк Горьковского района. Все военные годы он, будучи юношей-подростком, трудился в колхозе, помогая фронту. В 1951 году был призван в войска Министерства государственной безопасности СССР, позднее служил в Закавказском пограничном округе.

Также сегодня Губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест вручили атрибуты звания «Почётный гражданин города Омска» Николаю Максимовичу Майдану - участника Великой Отечественной войны. Они поздравили с предстоящим Днем Победы и искренне побгалодирили ветерана за его трудный ратный и трудовой путь.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

Николай Максимович Майдан родился в 1927 году в Хмельницкой области, с 1940 года проживал в Тюменской области. С юных лет трудился в колхозе, а в 1944 году его призвали в Красную армию. Боевой путь начал в составе 52-го стрелкового полка Забайкальского фронта весной 1945 года. После завершения боевых действий окончил Омское пехотное училище с отличием, продолжил военную службу в составе 30-й армии в КНР.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

После увольнения из армии в звании майора, Николай Максимович получил высшее образование по специальности «история» и работал преподавателем, заведующим филиалом московского вуза, деканом Омского государственного института сервиса. Защитил докторскую диссертацию.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

Николаю Максимовичу Майдану в год 80-летия Великой Победы также присвоено звание «Почётный гражданин города Омска».

Напомним, по решению Губернатора Виталия Хоценко в преддверии 9 Мая все участники Великой Отечественной войны-омичи получили единовременную выплату в размере 255 тысяч рублей.

Теги: виталий хоценков, почетный гражданин, ветеран, день победы


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