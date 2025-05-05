Уралец, уничтожавший комплексы видеофиксации, признан невменяемым

На Среднем Урале признан невменяемым водитель, умышленно уничтоживший пять комплексов видеофиксации. Мужчину ждет принудительное лечение.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось утром 17 октября 2024 года. Уралец на трассе "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов" на машине сбивал измерительные комплексы видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Всего им было уничтожено пять таких комплексов.

Стоимость восстановительного ремонта измерительных комплексов составила более 3,7 млн рублей. Кроме этого, неадекватным водителем был поврежден личный автомобиль одного из операторов комплекса.

Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Он нуждается в принудительном лечении у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Сейчас его уголовное дело направлено в Невьянский городской суд, который и должен решить этот вопрос.