Китайские экспортеры начали "отмывать" свои товары в третьих странах для экспорта в США

Китайские экспортеры начали "отмывать" товары своего производства в третьих странах, чтобы избежать заградительных пошлин, введенных администрацией Трампа, утверждает Financial Times. Насколько массовой является практика – посчитать пока не удалось.

Сейчас ввозные пошлины в США на китайские товары по умолчанию составляют 145%, но есть исключения. Обе страны в рамках торговой войны составили негласные "белые списки" – необходимые товары, освобожденные от заградительной пошлины.

В конце апреля стало известно, что китайские производители начали выдавать свои товары за южнокорейские. Таможня Южной Кореи выявила с начала года таких товаров на $21 млн, 97% из них предназначались для поставки в США.