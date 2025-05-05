В Госдуме просят ГП проверить законность выдачи жилья мигрантам за счет государства

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку законности выдачи мигрантам жилищных субсидий и сертификатов за счет государства. Об этом сообщает ТАСС.

Миронов отметил рост случаев незаконного получения подобных льгот "новыми гражданами Российской Федерации". По его словам, "практика распространилась по всей стране", причем происходит это "в обход коренных жителей страны, которые десятилетиями не могут улучшить свои жилищные условия".

Депутат заявил, что данная сфера все больше криминализируется, "развивается коррупционная составляющая".

Напомним, в январе в Мытищах многодетная семья из Таджикистана получила субсидию на квартиру в размере более 24 млн рублей, что вызвало большой резонанс в Сети. Глава Мытищ Юлия Купецкая сообщила, что Тахмина Самадова и ее супруг Рамазон Рахимов являются гражданами России, проживают в однокомнатной квартире с семью детьми, поэтому могут рассчитывать на улучшение жилищных условий. Но уже всего через 10 дней от пресс-службы СК Подмосковья поступила информация о задержании многодетной уроженки Таджикистана. Исходя из материалов следствия, можно сделать вывод, что речь идет именно о Тахмине Самадовой. Следователи сообщили, что женщина намеренно занизила доходы своего мужа, а также предоставила выписку из домовой книги, где были указаны 13 человек, в том числе ее живущие в Таджикистане родственники: брат с двумя детьми.

В Хабаровске также среди получателей жилья оказались недавние мигранты: из 792 семей около 20% были выходцами из Средней Азии и Закавказья, при том, что доля коренных народов в городе превышает 95%. При этом мэр Хабаровска Сергей Кравчук попытался скрыть факт выделения бесплатного жилья семьям мигрантов.

Похожая ситуация произошла в Татарстане: глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, выдавший жилищный сертификат семье мигрантов, подал в отставку.