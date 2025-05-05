В Историческом сквере Екатеринбурга утонул автомобиль

В Екатеринбурге на майских праздниках произошло странное происшествие - в Историческом сквере посреди ночи автомобиль съехал по ступеням прямо в воду. Видео с камер наружного наблюдения публикует Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 мая в 02.20. По словам охраны, машину кто-то столкнул. Судя по видео, возле здания Музея архитектуры и дизайна на Горького, 4 "а" автомобиль медленно скатился вниз, а спустя время из него вылез мужчина, задумчиво перекурил и ушел в сторону перехода.

Транспортное средство не сразу утонуло - сначала оно "проплыло" вдоль течения несколько метров, а после уже полностью погрузилось в воду.

В УМВД по Екатеринбургу Накануне.RU опровергли информации о том, что машину в воду кто-то столкнул. "Установлено, что автомобиль оказался в воде по неосторожности водителя", - добавили в полиции.