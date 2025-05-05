На Урале увеличились поставки гвоздик в преддверии Дня Победы

Уральские таможенники фиксируют рост поставок гвоздик в преддверии Дня Победы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По данным ведомства, только в апреле инспекторы оформили ввоз более полутора миллионов штук этих цветов – почти 50 тонн. Это половина всего ввезенного объема с начала года.

"Увеличение поставок именно в апреле связано с высоким спросом. Гвоздики – символ главного праздника весны Дня Победы. Мы проводим таможенный контроль такого груза в первую очередь", - отметил глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Цветы везут из Колумбии, Нидерландов и Эквадора. Также впервые в этом году в магазинах появились гвоздики из Китая.

Ранее на таможне отмечали, что спрос на манго из Китая на Урале увеличился в 40 раз.