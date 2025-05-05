В России хотят узаконить верификацию электросамокатчиков через "Госуслуги"

В России властям предложили обязать пользователей прокатных электросамокатов проходить обязательную верификацию через портал "Госуслуги". Из-за этого может уменьшиться количество случаев, когда такой самокат арендуют несовершеннолетние, считают представители кикшеринговых компаний.

Представители различных кикшеринговых компаний обратились с инициативой об этом в Минцифры. До недавних пор пользователям кикшеринга достаточно было установить приложение, привязав к нему банковскую карту, пишет "Ъ".

Ранее стало известно, что в России операторы кикшеринга Whoosh и "МТС Юрент" усилили борьбу с использованием электросамокатов несовершеннолетними. С мая компании втрое подняли штрафы за их допуск к управлению – с 10 до 30 тыс. руб. Исключение – Москва, где штраф уже составляет 100 тыс. руб. Инициатива призвана донести в первую очередь до родителей, что катание детей на самокате запрещено. Нередко взрослые сами арендуют детям самокаты. Угроза наказания рублем должна повлиять на родителей.