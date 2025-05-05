Уровень воды в Ишиме превысил критический порог почти на метр

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим у одноименного города поднялся на 20 сантиметров за сутки и составил 942 сантиметра. Отметка "опасное явление" составляет 850 сантиметров. Информация опубликована на геопортале Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент сообщений об эвакуации жителей региона не поступало.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале сообщил, что вода в реке Ишим продолжает прибывать, однако интенсивность подъема воды по сравнению с предыдущими днями снизилась. Ситуацию в Ишимском районе Моор назвал напряженной.

Специалисты круглосуточно работают на дороге Ишим – Сладково. Моор подчеркнул, что важно не допустить ее подтопления.

"Готовимся встретить большую воду в Абатском районе. На границе муниципалитета уже отмечается подъем реки. Основное внимание уделяется федеральной трассе Р-402. Все запланированные мероприятия по защите дороги выполнены. Судя по наблюдениям, в селе Абатском уровень реки Ишим будет близок к уровню 2017 года. Тогда максимум составлял 1148 см. В Казанском районе на всех гидропостах фиксируем уверенный спад воды. Освобождаются некоторые подтопленные участки дорог. Ведется восстановление подъездных путей к мосту в селе Афонькино. Дорожникам потребуется предположительно не меньше пяти дней", - говорится в сообщении.