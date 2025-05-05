Тление под плитами усилилось в девятиэтажке в Москве, где произошел взрыв

В доме на улице Генерала Тюленева в Москве, где накануне произошел взрыв и пожар, усилилось тление под плитами из-за сквозного ветра, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, пожарные не могут приступить к тушению возгорания из-за угрозы обрушения этажа. Сейчас они ожидают прибытие подъемных механизмов.

Напомним, 4 мая взрыв вызвал сильный пожар на верхних этажах дома по улице генерала Тюленева в Москве. Из-за обрушения перекрытий несколько человек оказались заблокированы на верхних этажах дома. Предположительная причина - взрыв газа. Пострадали не менее 15 человек, в том числе двое детей. Три человека погибли. Все погибшие находились в квартире по соседству от эпицентра взрыва. Все 15 подъездов дома эвакуированы, пункт временного размещения открыт в ближайшей школе.